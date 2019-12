Trinta detidos por crimes de violência doméstica no Algarve em 2019

A GNR deteve mais de 30 pessoas no Algarve, desde o início do ano, por crimes de violência doméstica e ofensas à integridade física em contexto familiar. A maioria dos agressores são homens que batiam e ameaçavam as companheiras. No entanto, também foram detidos filhos que agrediam os pais e uma mulher que esfaqueou o marido.Segundo o, a maioria das detenções ocorrereu na zona Barlavento da região e foram executadas pelo Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Portimão. O último caso foi registado em Paderne. O agressor, de 44 anos, foi detido no dia a seguir ao Natal por alegadas ameaças e agressões à mulher, de 28 anos, em frente à filha bebé. A vítima queixou-se que terá sido ameaçada com uma arma de fogo, que não foi encontrada pelos militares do NIAVE durante as buscas realizadas numa casa e numa viatura.Poucos dias antes do Natal, tinha sido detida uma mulher, de 47 anos, depois de ter esfaqueado o marido com uma faca de cozinha na habitação onde ambos vivem, na zona de Montes de Alvor, em Portimão.O Algarve é a região do continente com maior taxa de incidência de crimes de violência doméstica por cada mil habitantes, segundo dados do Relatório Anual de Segurança Interna. O número de casos registou um aumento de 6,3% no ano de 2017, em comparação com 2016. Os dados oficiais de 2018 e 2019 não são conhecidos.