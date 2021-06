A PSP foi obrigada a fazer três disparos para o ar de forma a conseguir dispersar um grupo de cerca de 30 pessoas que tentava forçar a entrada num bar, em Alverca, Vila Franca de Xira, quinta-feira à noite.





Ao que oapurou, a rixa começou após o proprietário do estabelecimento, inaugurado há cerca de uma semana no recinto desportivo do Futebol Clube de Alverca, negar a entrada ao grupo, por este ter chegado já depois das 23h00, quando o bar já se encontrava encerrado. A situação descontrolou-se e um dos envolvidos partiu o vidro da porta com as próprias mãos. A violência subiu de tom e alguns elementos do grupo e outros clientes do bar que ainda se encontravam no local envolveram-se em trocas de agressões e ameaças.