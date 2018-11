Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trinta portugueses traficados para Espanha

Vítimas eram aliciadas para trabalhos com valores atrativos.

Por Paula Gonçalves | 09:07

Uma adolescente de 16 anos está entre as 30 vítimas portuguesas de redes criminosas, para exploração de mão de obra, desmanteladas em operações conjuntas da Polícia Judiciária e da Guardia Civil espanhola.



Uma das últimas ações, anunciada esta sexta-feira pela PJ do Centro, levou à detenção de cinco portugueses que integravam uma organização que se dedicava ao tráfico de seres humanos.



Os suspeitos, entre os 24 e 58 anos, são da mesma família, oriunda da zona da Guarda. Quatro foram detidos em Espanha e irão ser extraditados. O restante estava em Portugal, tendo já sido sujeito à medida de coação de prisão domiciliária.



As vítimas eram aliciadas na região Centro, com contratos atrativos para trabalhos agrícolas em Espanha. São descritas pela PJ como pessoas especialmente vulneráveis, sem referências familiares, sem trabalho e com comportamentos aditivos.



Ao chegarem a Espanha eram transportadas para os locais de trabalho, onde viviam em anexos sem condições, não recebiam remuneração, faziam uma alimentação deficiente e trabalhavam de sol a sol.



Na quinta, em Espanha, estavam quatro das vítimas.