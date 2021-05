Trio acusado por tentar matar no Fim de Ano em Almada

Dois homens e uma mulher foram acusados pelo Ministério Público de Almada de quatro crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, posse de arma proibida e ameaça agravada, praticados na Passagem de Ano de 2019 para 2020.



Duas das pessoas pronunciadas começaram por, pelas 21h00 de 31 de dezembro, abordar na via pública uma vítima e agredi-la a murro. Os agressores fugiram e, já por volta das 23h30, atravessaram-se, com mais um cúmplice, em frente ao carro em que estava a vítima que tinham agredido e outra três pessoas. Efetuaram então vários disparos de arma de fogo na direção da viatura. Feriram uma mulher no lado direito do pescoço e a vítima teve de ser operada. O ataque causou ainda danos na viatura.



