A Polícia Judiciária de Braga está a investigar o caso e no local esteve também a GNR.

Um distribuidor de tabaco foi assaltado e agredido por um trio armado à porta da Caixa Geral de Depósitos em Pevidem, Guimarães, às 11h45 desta sexta-feira.A vítima, com cerca de 30 anos, foi atacada com dois socos quando saiu do veículo.Os assaltantes levaram o saco onde era transportadas algumas centenas de euros para serem depositadas.