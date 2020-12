Trio agride para roubar reforma em Silves

Um homem de 62 anos foi agredido e roubado em casa por três assaltantes, na zona de Tunes, no concelho de Silves. A GNR está a investigar.Segundo apurou o CM, o crime aconteceu na terça-feira, por volta das 15h30, no sítio das Gateiras. A vítima foi abordada em casa pelos assaltantes, que a obrigaram a entregar o dinheiro da reforma que tinha recebido nesse mês. Devido ao ataque sofreu ferimentos no pescoço e orelha, tendo os suspeitos fugido de carro com 230 euros.O CM sabe que esta não foi a primeira vez que a vítima foi assaltada pelos mesmos homens, que a abordam sempre nos dias seguintes a receber o dinheiro da reforma.A GNR de Silves foi alertada e está a tentar identificar e capturar os assaltantes.