Trio ameaça e rouba carro a mulher em Lisboa

Uma condutora foi surpreendida por três homens que lhe roubaram o carro pelo método de carjacking, no Parque das Nações, em Lisboa. Os assaltantes terão ameaçado a vítima com facas e soqueiras. São procurados pelas autoridades.A vítima foi atacada pelas 00h15 desta segunda-feira, na Av. Dom João II, nas imediações do Centro Comercial Vasco da Gama. O trio abordou a vítima e exigiu as chaves da viatura utilitária.A condutora acabou por se dirigir à esquadra da Divisão de Segurança a Transportes Públicos da PSP, na Gare do Oriente, onde relatou o sucedido. A PJ investiga o crime.