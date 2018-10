Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trio apanhado a furtar toalhas e almofadas

Alerta foi dado pelo guarda-noturno e pelo rececionista do empreendimento em Lagos.

Por Ana Palma | 08:49

Três homens foram identificados pela PSP de Lagos durante a madrugada desta terça-feira num empreendimento turístico em Lagos, por suspeita de furto.



Segundo o CM apurou, o alerta foi dado pelo guarda-noturno e pelo rececionista do empreendimento, que detetaram uma viatura estranha estacionada nas proximidades.



A PSP deslocou-se de imediato ao local, tendo verificado que os suspeitos, alegadamente com a colaboração de uma funcionária da limpeza, tinham furtado do aldeamento diversos bens como atoalhados e almofadas, cujo valor estimado ronda os 200 euros.



Os bens já se encontravam no interior da viatura.