Trio apanhado por câmaras de videovigilância a roubar carro em Matosinhos

Câmaras de videovigilância registaram um roubo de um carro, esta terça-feira, em apenas três minutos na rua Engenheiro António Costa Reis, na zona de Monte dos Burgos, na Senhora da Hora, em Matosinhos.O vídeo mostra pelo menos três indivíduos envolvidos no crime. Os proprietários do carro furtado apresentaram queixa na esquadra de Custóias, esta quarta-feira e a PSP investiga o caso.As imagens de videovigilância mostram um carro a estacionar, dois homens saem do banco de trás da viatura e dirigem-se a outro carro, conseguem-no abrir, entram e fogem no mesmo. Um terceiro individuo foge dentro do carro onde os assaltantes chegaram.