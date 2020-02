Trio aponta faca para roubar telemóvel de 900 euros na rua em Cascais

A PSP de Cascais deteve dois jovens, de 16 e 21 anos, que momentos antes, na companhia de um outro amigo, assaltaram um grupo de jovens sob ameaça de faca, roubando um telemóvel no valor de 900 euros.O terceiro elemento conseguiu escapar, mas acabou por ser identificado pela polícia. O telemóvel foi recuperado.Tudo aconteceu na madrugada de segunda-feira, na rua Jardim Júlio Moreira, em Carcavelos. Os assaltantes atuaram de cara tapada e com luvas. Um ficou em preventiva e os outros com apresentações.