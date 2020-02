Trio armado assalta cafés e sofre despiste

Dois estabelecimentos comerciais foram assaltados, na manhã deste sábado, por três assaltantes armados, no Porto e na Maia. Em ambos os casos, os ladrões levaram as gavetas das máquinas registadoras em que se encontravam dinheiro.Os suspeitos fugiram num carro furtado, que acabou por se despistar na EN107, em Nogueira e Silva Escura, na Maia. Dois foram detidos e um conseguiu escapar a pé. A Polícia Judiciária do Porto ficou com a investigação.O método utilizado foi o mesmo nas duas situações. Enquanto um dos assaltantes ficava no carro, os outros dois dirigiam-se ao estabelecimento em causa e realizavam o assalto. O primeiro ocorreu às 09h40 num café na avenida Fontes Pereira de Melo, no Porto.Um dos ladrões ameaçou um funcionário do café com uma arma. A dupla pegou na gaveta da caixa registadora em que estavam cerca de 100 euros. Daí, o trio seguiu para Águas Santas, na Maia, onde atacou uma pastelaria."Estacionaram aqui em frente. Dois saíram do carro e o outro ficou no lugar do condutor. Entraram na pastelaria e gritaram que era um assalto. Um deles, que tinha a cara tapada, apontou uma arma à funcionária. Pegaram na gaveta e fugiram. Os clientes ficaram em pânico", contou uma testemunha.A Polícia Municipal da Maia também esteve envolvida na ação. A PJ apreendeu o carro no qual o trio circulava e o dinheiro roubado. Até ao fecho desta edição, o terceiro elemento do grupo não tinha sido detido.