Três homens armados e de cara tapada assaltaram, na madrugada desta quarta-feira, um posto de combustível Cepsa, na A28, em Viana do Castelo. O trio levou cerca de 600 euros em dinheiro e todo o tabaco que estava na loja, cujo valor avultado ainda está por apurar. A Polícia Judiciária investiga o caso.









Os assaltantes chegaram ao posto de combustível, que está aberto 24 horas por dia, pelas 04h20. Pelo menos um dos homens estava munido com uma arma de fogo, com a qual ameaçou o funcionário que se encontrava sozinho na loja e que não mostrou resistência. O trio conseguiu levar cerca de 600 euros em dinheiro e todo o tabaco que se encontrava na loja. Depois, os ladrões fugiram de carro. Estão a ser procurados.

O alerta à GNR foi dado pouco depois do assalto. Os militares estiveram no local a realizar várias perícias. O caso passou depois para a alçada da Polícia Judiciária. O posto de combustível tem câmaras de videovigilância e as imagens podem ser fundamentais na investigação ao roubo.