Um trio de assaltantes, que atuou encapuzado, roubou esta sexta-feira de madrugada, com ameaça de pistola, quatro amigos que se encontravam no interior de um carro, na Apelação, Loures.O crime ocorreu pelas 05h50, próximo do bairro da Quinta da Fonte. Armados com uma pistola, os ladrões ameaçaram as quatro vítimas.Um dos jovens ficou sem o telemóvel e os assaltantes conseguiram ainda roubar um sistema de som (rádio e colunas) do carro. A PJ investiga o assalto.