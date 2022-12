Dois militares da GNR - um de 33 anos, do posto da Costa de Caparica, e o outro de 29, da Unidade de Controlo Costeiro - foram assaltados e sequestrados por três homens armados, na Costa de Caparica, Almada. Os dois guardas, que estavam de folga e à civil, foram obrigados a encaminhar a viatura pessoal para uma zona degradada no Bairro das Terras da Costa, onde o militar mais velho foi espancado, sofrendo fratura da mão esquerda e do nariz.









