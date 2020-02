Trio assalta casa com revólver em Loures

Um jovem, de 20 anos, foi preso pela Polícia Judiciária de Lisboa, por ter assaltado a casa de dois irmãos, no concelho de Loures, amarrando-os e fugindo com cerca de 4 mil euros em bens da casa das vítimas.No crime, ocorrido em fevereiro de 2019, o detido teve o apoio de dois cúmplices, ainda a monte. O trio escalou até uma janela para cometer o furto. No entanto, ao verem os dois irmãos, de 22 e 26 anos, sacaram de revólver e faca para os ameaçar.As vítimas não reagiram e foram amarradas. Os ladrões apoderaram-se de ouro, material informático, dinheiro e roupa. O ladrão acabou por ser libertado, com apresentações às autoridades.