Três encapuzados, armados com uma caçadeira, assaltaram, ao final da tarde de quinta-feira, uma papelaria nos Olivais, em Lisboa.O crime ocorreu pouco depois das 19h00, na rua Alferes Barrilaro Ruas. O grupo de ladrões ameaçou duas funcionárias que se encontravam no interior do estabelecimento, forçando-as a entregar uma quantia em dinheiro.A PJ ficou com a investigação.