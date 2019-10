Um agente da PSP sofreu uma tripla fratura do nariz e um ferimento num olho ao ser atacado, esta terça-feira de madrugada, por duas mulheres e um homem estrangeiros, dos 26 aos 32 anos, em Lisboa.Os agressores tinham esta terça-feira voo de regresso ao seu país mas só esta quarta-feira vão a tribunal. O polícia acorria a uma desordem, após o trio ter sido expulso de um bar. Foi empurrado e esmurrado na face do agente.O trio - que tentou a fuga da esquadra - foi detido com a ajuda de populares.