Trio colhia ópio num baldio em Odivelas

Três imigrantes indianos, de 23, 24 e 45 anos, foram detidos em flagrante pela PSP a apanhar papoilas num baldio da Pontinha, Odivelas. No mesmo local recolhiam a seiva da planta - conseguindo o ópio, que pode ser consumido diretamente como droga ou transformado para outras, como a heroína.Segundo apurou ojunto de fonte policial, os homens, sem antecedentes policiais, tinham o esquema montado e sabiam exatamente o que fazer, não fosse a Índia um dos principais produtores mundiais de ópio. A PSP apercebeu-se e surpreendeu-os na segunda-feira.Estavam já na posse de três sacos cheios de papoilas, dois frascos com a seiva (ópio), três instrumentos laminados próprios para a recolha da seiva e facas para o corte das plantas. Vai ser tudo submetido a "exames científicos", diz a PSP.Os três homens foram constituídos arguidos por tráfico de droga e libertados. A PSP "dará continuidade às investigações" e vai vigiar a zona e os suspeitos para que não voltem a colher as papoilas e sacar o ópio.