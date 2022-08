A PJ de Lisboa investiga se é o mesmo grupo que, em final de julho e início de agosto, fez outros roubos semelhantes - conseguindo num deles escapar com 200 mil euros e uma viatura da marca de luxo Bentley.



Um casal de ingleses, residente numa moradia na zona da Pampilheira, em Cascais, foi sequestrado durante uma hora na própria casa e assaltado por um trio de ladrões armados com duas pistolas. Os assaltantes acabaram por fugir com 240 euros em numerário e algumas joias de baixo valor.A PJ de Lisboa investiga se é o mesmo grupo que, em final de julho e início de agosto, fez outros roubos semelhantes - conseguindo num deles escapar com 200 mil euros e uma viatura da marca de luxo Bentley.

Segundo explicaram ao CM fontes policiais, as vítimas de sta quarta-feira, ele com 81 anos e a mulher com 82, dormiam quando foram surpreendidas pelos assaltantes já no interior da moradia. Para entrar, o trio havia escalado até ao segundo andar e usado um pé de cabra para arrombar uma porta. Os assaltantes estavam vestidos de preto, rostos cobertos e usavam luvas.









Leia também Gang armado ataca angolanos ricos em Cascais As vítimas foram mantidas sequestradas numa divisão durante uma hora - entre as 03h30 e as 04h30 - enquanto os assaltantes reviraram a casa em busca de bens. Acabaram por encontrar apenas os 240 euros e as joias, com as quais fugiram. O casal deu o alerta dez minutos depois. A PSP foi ao local.

Cascais está a ser alvo de um gang que ataca moradias durante a noite. No final de julho, quatro adultos e três menores estiveram sequestrados em Birre por assaltantes que exigiram ouro e dinheiro, mas levaram apenas dois telemóveis. A 6 de agosto, também em Birre, atacaram uma mulher e o filho, fugindo com 200 mil e o Bentley.