Trio dá facadas a casais em vinte roubos nas praias de Cascais e Oeiras

Três homens, entre os 19 e os 29 anos, terão assaltado com grande violência cerca de vinte casais, na maioria jovens, que se encontravam dentro de viaturas estacionadas junto às praias de Oeiras e Cascais.Duas das vítimas foram mesmo esfaqueadas. E duas mulheres foram ameaçadas de violação caso não fornecessem os códigos para os seus cartões bancários. Os assaltantes, detidos por elementos da PSP de Oeiras, usavam de "extrema violência", descreve a polícia, recorrendo a facas e reproduções de armas de fogo. Roubaram "telemóveis, dinheiro, relógios e cartões multibanco com os respetivos códigos fornecidos pelas vítimas com grande violência", afirma a PSP.Os cartões foram depois usados em levantamentos de numerário. Os ataques prolongaram-se por "uns meses", tendo rendido "muitos milhares de euros".Foram esta sexta-feira presentes a tribunal indiciados de nove roubos. "Mas são suspeitos de, para além destes, terem praticado mais uma dezena de outros roubos semelhantes no mesmo local, que de momento ainda está a ser recolhida prova", explica a PSP. Ficaram em prisão preventiva.