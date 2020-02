Trio dá novo golpe do Placard na Azambuja

Três homens armados, aparentando ter entre 20 e 25 anos, assaltaram uma papelaria da Azambuja.O gang conseguiu, com ameaça de pistola, fazer com que a dona do estabelecimento registasse apostas desportivas no Placard, de valor estimado em 800 euros, fugindo sem pagar - o conhecido golpe do Placard.Ao que oapurou, os boletins roubados, em caso de prémio, darão um lucro estimado em cerca de três mil euros.Esta é mais uma situação de roubos direcionados ao jogo da Santa Casa Placard e que, à semelhança dos outros crimes, está já a ser investigada pela Polícia Judiciária.