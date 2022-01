Trio de assaltantes simula atropelamento para roubar carro nas Caldas da Rainha

Um homem de 42 anos foi esta terça-feira vítima de carjacking nas Caldas da Rainha. O assalto ocorreu sem violência e o trio assaltante está em fuga.A vítima conduzia um carro quando avistou um homem deitado no meio da estrada. O homem de 42 anos saiu do automóvel para ver o estado da alegada vítima e, quando se apercebeu, outros dois homens que estavam escondidos apareceram e iniciaram a emboscada. A vítima, apesar de ter uma arma carregada no carro, não resistiu ao assalto e os três homens apoderaram-se da viatura e posteriormente colocaram-se em fuga com o carro da vítima, levando também a arma de fogo.O homem de 42 anos não ficou ferido. O comando da GNR de Leiria foi chamado ao local para tomar conta da ocorrência.