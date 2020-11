Durante nove meses (desde fevereiro até ao início deste mês), lançaram o pânico entre os idosos de Campo Ourique, em Lisboa. As três mulheres, naturais do leste europeu e entre os 33 e os 57 anos, controlavam as caixas multibanco da zona, observando as vítimas a levantar dinheiro. Decorado o código PIN, era depois fácil furtar os cartões. Atacavam sempre mulheres de idade avançada.









Estão indiciadas por 30 furtos de oportunidade. Com os cartões desviados efetuaram pelo menos 22 burlas informáticas, através do levantamento de dinheiro das contas das vítimas ou pela realização de despesas e compras.

Segundo revelou ontem a Divisão de Investigação Criminal (DIC) da PSP de Lisboa, que ficou com o inquérito, as detidas terão lucrado 23 mil euros com os crimes. Duas das carteiristas foram apanhadas em flagrante no dia 9. Agentes à civil viram-nas a perseguir uma mulher de 72 anos na rua, para lhe furtarem a carteira com os cartões bancários. Com recurso a um mandado, fora de flagrante delito, foi possível deter, no mesmo dia, a terceira suspeita.





As provas recolhidas pelos investigadores do DIC foram suficientes para que o juiz que interrogou as três mulheres não tivesse dúvidas na medida de coação a aplicar-lhes: mandou-as recolher em prisão preventiva, à espera de julgamento.