Trio de jovens assalta loja na Guarda e foge em carro roubado em Gaia

Três homens, com idades entre os 18 e os 19 anos, foram esta sexta-feira detidos por furto num estabelecimento comercial, na localidade de Castanheira, Guarda.



Segundo o comunicado da Guarda Nacional Republicana (GNR), após a denúncia, os militares da Guarda "montaram uma operação policial para intercetar os suspeitos, que arrombaram uma janela e entraram dentro de um estabelecimento comercial, tendo furtado dinheiro e vários objetos, num valor total de sete mil euros", lê-se na nota.





O trio foi intercetado e os jovens detidos no IC2, em Coimbra, onde foi possível apurar que seguiam num carro que tinham roubado no concelho de Vila Nova de Gaia.Os objetos furtados foram recuperados e entregues ao proprietário. Os jovens, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Vila Nova de Foz Côa para conhecerem as medidas de coação adequadas.