O BMW branco de matrícula francesa, usado para assaltar as bombas do ex-árbitro de futebol Devesa Neto, na madrugada de segunda-feira, em Frazão, Paços de Ferreira, foi intercetado esta terça-feira de manhã no Bairro da Pasteleira Nova, no Porto. No interior da viatura estavam três pessoas: dois homens e uma mulher.









