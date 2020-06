Trio detido na Amadora por burla com televisões

A PSP da Amadora anunciou esta segunda-feira a detenção de três homens, entre os 24 e os 40 anos, suspeitos dos crimes de falsificação e burla qualificada. Os criminosos fizeram-se passar por funcionários de grandes empresas para comprarem televisores de gama alta (num valor total estimado em 23 mil euros), usando garantias falsas de pagamento.





As detenções ocorreram a 23 de junho, no Montijo. A PSP fez buscas a vários armazéns e apreendeu material resultante de outras burlas, no valor de 80 mil euros. Os detidos ficaram em liberdade, com apresentações periódicas.