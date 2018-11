Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trio detido por assaltar idosas em Vieira do Minho

Arrancaram brincos às quatro vítimas e roubaram dois carros.

Por Liliana Rodrigues | 08:36

Dois homens, de 18 e 31 anos, e um jovem, de 14, foram apanhados pela GNR de Vieira do Minho depois de terem assaltado quatro idosas, na quarta-feira à tarde.



As vítimas foram abordadas na rua e os ladrões arrancaram-lhes os brincos das orelhas e outras peças de ouro que tinham com elas. Duas das mulheres tiveram mesmo que receber tratamento hospitalar.



Os assaltantes roubaram dois carros - um em Felgueira e outro em Guimarães - e deslocaram-se até Chaves, onde assaltaram a primeira vítima.



Depois, no regresso a casa, atacaram outras três mulheres, em Montalegre e em Vieira do Minho - onde foram detidos com a ajuda da população.



Os dois adultos - um já cumpriu pena de prisão - serão hoje ouvidos em tribunal.