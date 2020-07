A PSP da Amadora anunciou ontem a detenção de três homens, entre os 18 e os 29 anos, pelo crime de desobediência às regras do estado de calamidade, no âmbito da Covid-19.



O trio foi apanhado, na última terça-feira, em duas concentrações de pessoas não autorizadas, onde ingeriam álcool, na freguesia da Mina de Água. No primeiro caso, os detidos estavam num grupo com nove pessoas e, na segunda, com seis pessoas. Ficaram com Termo de Identidade e Residência.

