Trio detido por esfaquear homem no Cais do Sodré

Três homens, de 21, 18 e 17 anos, foram detidos pela PJ de Lisboa por terem esfaqueado cinco vezes um homem, de 41 anos, que assaltaram numa rua do Cais do Sodré, em dezembro do ano passado. A vítima, atingida na zona dorsal e tórax, ficou em estado muito grave. Foi salva pelo rápido alerta de duas pessoas que a viram tombar e bater com a cabeça.Segundo apurou o, o ataque ocorreu pelas 06h00 de um sábado. A vítima, francês a trabalhar em Portugal, tinha estado a divertir-se com amigos e regressava a casa. Os assaltantes - que atuavam naquela altura na zona do Cais do Sodré, sendo suspeitos de mais de uma dezena de roubos com faca - atuaram com "violência gratuita", uma vez que a vítima não resistiu. Levaram-lhe o telemóvel, que abandonaram nas imediações por estar em francês.Os suspeitos, dos arredores de Lisboa, não têm condenações. A vítima esteve várias semanas internada.