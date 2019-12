Trio detido por lançar pânico no aeroporto de Lisboa

Três homens, entre os 25 e os 27 anos, foram presos pela PSP do aeroporto de Lisboa no domingo, por integrarem um grupo de 28 pessoas que lançaram o pânico na zona das partidas daquele terminal. Os passageiros queriam embarcar mais cedo num voo para um país africano.Segundo um comunicado da PSP de Lisboa, o alerta foi dado pelas 16h30 de domingo.O grupo de 28 passageiros estava já reunido à espera de embarcar, quando começaram a ocorrer distúrbios. Empurrões, ameaças diversas a outros passageiros e comerciantes, que levaram a PSP a intervir.O grupo foi informado de que tinha de abandonar a zona onde se encontrava, ordem que a maioria cumpriu. No entanto, três deles desrespeitaram as indicações dos agentes fardados, "persistindo na conduta ilegal contra os polícias e os responsáveis da companhia de aviação".Em alguns vídeos, a que ateve acesso, é possível ver os polícias a terem de recorrer à força física para expulsar os desordeiros, justificando que os mesmos se encontravam ilegalmente numa zona restrita do aeroporto.O trio acabou, por isso, por ser detido devido a suspeitas de crime contra a autoridade pública. Presentes ao tribunal de pequena instância criminal, foram todos constituídos arguidos, e ficaram com termo de identidade e residência.Apesar de serem estrangeiros, e de terem saído entretanto de Portugal, estão convocados para um julgamento sumário, agendado para 06 de janeiro.