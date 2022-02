A Polícia Judiciária deteve dois homens e uma mulher, de 32, 31 e 20 anos de idade, pela presumível coautoria de um crime de homicídio qualificado, praticado no dia 16 de fevereiro de 2021, no concelho de Borba.A Policia Judiciária contou com a colaboração de várias estruturas da Guarda Nacional Republicana.

Os detidos, desempregados e com antecedentes criminais, irão ser presentes esta manhã a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação.