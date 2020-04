Trio detido por tráfico de droga na Amadora

Três homens, com idades entre os 19 e os 21 anos, foram detidos pela PSP da Amadora no bairro da Cova da Moura por tráfico de droga. Tinham 496 doses de haxixe, heroína e cocaína, e mais de 2700 euros.As detenções ocorreram na madrugada de sábado, durante uma operação de fecho de estabelecimentos abertos ilegalmente, no âmbito da lei do estado de emergência. Um dos detidos fugiu do carro em que se encontrava e foi apanhado escondido debaixo de outra viatura.Os outros dois foram também apanhados pelos agentes. Presentes a tribunal, recolheram em prisão preventiva.