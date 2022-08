Três homens foram detidos pela PSP depois de circularem em contramão e fugirem pelas ruas de Corroios após desobedecerem a uma ordem de paragem. Durante a fuga, embateram noutro carro e só pararam quando colidiram contra uma parede. Na intervenção, dois agentes ficaram feridos.



O caso ocorreu no sábado, quando uma Equipa de Intervenção Rápida da PSP do Seixal se deslocava para as Festas de Corroios e se cruzou com o carro em contramão na Rua Bento Gonçalves.









