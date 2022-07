Trio encapuzado assalta pastelaria para roubar tabaco e dinheiro em Oliveira do Bairro

Um grupo de três encapuzados assaltou esta madrugada uma pastelaria no centro de Oliveira do Bairro. Segundo uma testemunha o assalto ocorreu cerca da 1h30.

Os três assaltantes partiram o vidro da montra e entraram no estabelecimento. O alarme soou mas nem por isso os ladrões desistiram. Em poucos minutos destruíram a máquina de tabaco e roubaram os dezenas de maços de cigarros e o dinheiro que havia no mealheiro do equipamento. Rapidamente fugiram num Seat preto. "A GNR chegou cerca de 30 segundos depois, foi mesmo azar, pois iam apanhá-los em flagrante", relata a testemunha.