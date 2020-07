Trio encapuzado sequestra idosas em roubo a casa em Famalicão

Aguardaram no exterior da luxuosa moradia, em Vale S. Martinho, Vila Nova de Famalicão, que uma das moradoras, a empregada, saísse de casa, para atacarem. Os três homens encapuzados e armados manietaram a mulher, de 75 anos, assim que esta abriu a porta. Ordenaram-lhe que se mantivesse em silêncio e, sempre com uma arma apontada à cabeça, exigiram-lhe que os guiasse até ao quarto onde dormia a outra residente, a proprietária, de 76 anos. As duas viveram depois quase uma hora de verdadeiro terror.Conduziram os assaltantes até ao cofre onde guardavam dinheiro e joias e foram também forçadas a entregar as chaves dos dois veículos topo de gama - um BMW e um Range Rover - estacionados no exterior da vivenda. Antes de abandonarem a casa, já na posse de quase 50 mil euros, os assaltantes trancaram as duas mulheres numa despensa. Fugiram sem deixar rasto, e estavam ontem a ser procurados pela Polícia Judiciária de Braga.O roubo foi comunicado às 08h30 à GNR pelo caseiro, que estranhou não ver a empregada interna. Por terem colaborado, as vítimas não foram alvo de agressões.