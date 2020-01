Trio espalha terror com 22 assaltos a farmácias

A PSP deteve dois homens e uma mulher, entre os 20 e os 23 anos, suspeitos de uma vaga de assaltos a farmácias em Lisboa e na Margem Sul, iniciada a 21 de novembro de 2019.Os três detidos foram apanhados em flagrante na sexta-feira quando tentavam assaltar, novamente, uma farmácia situada na Av. dos Estados Unidos da América, em Lisboa. A polícia intercetou os assaltantes, já dentro do carro, na rotunda do Relógio e o principal autor dos crimes ainda tentou esconder a arma de fogo que trazia debaixo do banco.O grupo espalhou o terror pelas farmácias com 22 assaltos, levando cerca de cinco mil euros. Três lojas foram roubadas mais do que uma vez. Durante os roubos, o homem, que entrava nos espaços sempre de cara coberta e com uma arma de fogo, conseguiu ainda roubar, em distintas ocasiões, dois clientes que estavam dentro das farmácias na altura dos assaltos.O modo de atuação era sempre o mesmo, o cabecilha entrava no estabelecimento, ameaçando os presentes com a arma e pedia que colocassem o dinheiro todo no saco que trazia consigo. Saía depois a correr para uma viatura, onde o esperavam a irmã e o namorado desta, que conduzia o carro de fuga. Os dois homens têm antecedentes criminais.O condutor encontra-se, inclusive, com pena suspensa por crimes da mesma natureza. Os três suspeitos foram presentes este sábado a primeiro interrogatório judicial. Um deles ficou em prisão preventiva e os outros dois com apresentações bissemanais.