Trio furta peças de carros em Vila Nova de Gaia

Um grupo de pelo menos três homens invadiu, na madrugada desta quarta-feira, um stand de automóveis, em Gaia, ao que tudo indica para furtar peças das viaturas que estavam em exposição.As câmaras de videovigilância filmaram o momento e o proprietário do stand LD Car partilhou as imagens nas redes sociais para tentar chegar aos autores do crime.Os homens chegaram ao stand pelas 02h30, de cara destapada. As imagens mostram os ladrões a retirarem algumas peças de pelo menos um dos carros.Esta quarta-feira, ainda não tinha sido apresentada queixa desta situação nas autoridades.