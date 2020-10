Trio mascarado detido por roubos no Sul do País

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens suspeitos da prática de vários crimes de roubo, com recurso a armas de fogo. Os alvos eram principalmente postos de abastecimento de combustível e estabelecimentos comerciais.Segundo oapurou, os crimes ocorreram nos últimos meses em diversas localidades da região Sul do País. Foram cerca de uma dezena de crimes, mas podem ser mais. Os assaltantes usavam armas de fogo.Um dos últimos crimes ocorreu no posto de combustível da Cepsa na EN125, na zona das Ferreiras, no concelho de Albufeira. Segundo o CM apurou, tudo aconteceu momentos antes do fecho do espaço. Dois assaltantes entraram no local vestidos com fatos de treino, bonés e com máscaras. Dirigiram-se à funcionária que estava de serviço e exigiram o dinheiro e o tabaco que estava na prateleira. Levaram ainda a carteira da funcionária que teria dinheiro no seu interior. Fugiram num carro onde estaria um terceiro elemento.A PJ de Portimão começou a investigar e recolheu indícios que permitiu às autoridades judiciárias a emissão de mandados de detenção, fora de flagrante delito e ordens de busca domiciliária. Os detidos têm entre 24 e 28 anos.