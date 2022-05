Terão de viver com o peso na consciência pelos factos hediondos que praticaram sobre Maria Celeste, num crime bárbaro em que mostraram total desprezo pela vida humana”, concluiu esta sexta-feira a presidente do coletivo de juízes do Tribunal de Viseu ao condenar a 25 anos de prisão, pena máxima em Portugal, António Barros, cunhado da vítima, e também Afonso Salazar, que disparou os três tiros de caçadeira que mataram a mulher de 53 anos, a 23 de fevereiro do ano passado, na casa onde vivia, em Lamelas, Castro Daire.









Ver comentários