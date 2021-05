Trio que sequestrou seis pessoas em Odemira começa a ser julgado no tribunal de Beja

Os três homens armados com pistolas que sequestraram, em Odemira, seis pessoas, entre as quais três menores começaram, esta segunda-feira, a ser julgados no Tribunal de Beja.

Os acontecimentos remontam a 20 de março de 2020. Na altura, os três suspeitos entraram numa habitação localizada em São Teotónio, no concelho de Odemira, e aos gritos exigiam "dinheiro e droga".

Sequestraram primeiro duas mulheres e três menores- dois rapazes e uma rapariga, para amedrontar as vítimas. Uma das mulheres foi agredida com um cajado.

Agredido foi, também, o pai dos menores, que ao abrir a porta da residência foi surpreendido por um dos homens, que lhe apontou uma pistola à cara. Foi depois amarrado e agredido no quarto.

O "terror" vivido por esta famílias demorou cerca de uma hora. Ao fim desse tempo, como não encontraram o dinheiro e a droga que procuravam, roubaram anéis, brincos, fios e outros objetos.

O CM sabe que o Ministério Público (MP) de Odemira acusou os três arguidos, com idades entre os 28 e os 37 anos, "da prática em co-autorial material de três crimes de roubo, seis de sequestro e dois de ofensa à integridade física".