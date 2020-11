Um homem foi detido pela PSP por ter, com o apoio de dois cúmplices ainda não identificados, assaltado uma casa na Amora, Seixal, de onde roubou 5600 euros e diversos objetos.Após uma investigação do Ministério Público do Seixal, a PSP avançou para a detenção do suspeito na última terça-feira. Foram apreendidos um par de ténis furtados na habitação, algum haxixe e 300 euros.O tribunal sujeitou-o a apresentações periódicas. A PSP prossegue o inquérito.