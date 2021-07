Os autores do sequestro, já a ser julgados em Coimbra, pretendiam chegar à namorada do irmão da vítima, filha de um dos suspeitos.







Ao longo de 12 horas, um menor residente em Coimbra esteve sequestrado, foi agredido e ameaçado de morte para revelar o paradeiro do irmão.Os autores do sequestro, já a ser julgados em Coimbra, pretendiam chegar à namorada do irmão da vítima, filha de um dos suspeitos.

Os factos ocorreram na noite de 4 de fevereiro. O menor foi levado num carro até casa do principal arguido, ameaçado e agredido com duas bofetadas. Acabou por revelar o local de trabalho do irmão.



Os três agressores foram a casa deste e levaram um telemóvel, dois casacos, um drone e uma pata de presunto. São acusados de sequestro, coação agravada e furto qualificado.