Trio sequestra taxista e rouba 25 mil euros a estudante no Porto

A PJ do Porto deteve três homens, entre 19 e 22 anos, que roubaram 25 mil euros a um estudante universitário, em outubro do ano passado, e que sequestraram um taxista na bagageira de um carro, no mês seguinte. Um dos suspeitos ficou em prisão preventiva e os outros em prisão domiciliária.

De acordo com a Polícia Judiciária, os três detidos integram um grupo de "pelo menos seus indivíduos que, no final do ano transato, praticaram cerca de duas dezenas de roubos e sequestros" no Porto e em Vila Nova de Gaia. Três deles já estavam em prisão domiciliária, com pulseira eletrónica, por crimes semelhantes, ao abrigo de um outro processo.

Dos quatro crimes pelos quais o trio agora apanhado está indiciado, um deles refere-se a um estudante que terá sido mantido durante várias horas sequestrado na Foz, Porto. Outro dos crimes diz respeito a um taxista igualmente sequestrado "após ter sido colocado na mala bagageira do veículo e mais tarde abandonado na área de Vila Nova de Gaia", indica a PJ.

A Judiciária acrescenta que, no decorrer das buscas realizadas, "foi recolhida prova relevante relacionada com os factos em investigação", além de ter sido apreendida droga.

Os três suspeitos agora detidos já foram presentes a um juiz. Um deles ficou em prisão preventiva e os outros dois com obrigatoriedade de permanência na habitação.