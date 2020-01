Os três suspeitos do homicídio do jovem de 24 anos, Pedro Fonseca, filho de um antigo inspetor da PJ, já estão no Tribunal de Instrução Criminal, em Lisboa, para conhecer a medida de coação.O grupo esteve em fuga durante nove dias desde o homicidio de Pedro Fonseca no Campo Grande.Terá sido a utilização de um brinco a pista chave que a PJ seguiu para chegar à identidade dos suspeitos. Trio de assaltantes é muito jovem, o mais novo tem 16 anos e o mais velho 20.