Um trio que assaltava casas em Lisboa e levava bens de valor elevado - ouro, dinheiro e cartões bancários - fugia do local sempre no mesmo táxi.O grupo estava em conluio com o taxista e usava o terminal de pagamento multibanco do táxi para, através dos cartões furtados, sacar dinheiro das contas das vítimas. Os quatro homens, entre os 25 e os 62 anos, foram detidos pela PSP de Lisboa.Cometeram pelo menos doze furtos em habitações e três dezenas de pagamentos no aparelho instalado no táxi, constituindo cada um destes um crime de abuso de cartão e de dispositivo de pagamento. A operação esteve a cargo da Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa. Os crimes ocorreram nas freguesias de Arroios, Santa Maria Maior e Misericórdia.