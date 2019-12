Trio violento rouba e agride taxista em Lisboa

Um taxista foi assaltado e agredido por três homens, este domingo de manhã, em Lisboa. Fugiram com o telemóvel e as chaves do táxi, mas dois foram detidos pela PSP.O motorista transportou os ladrões para a rua da Cintura do Porto de Lisboa. O crime deu-se à chegada, tendo os ladrões esmurrado o taxista, roubando-lhe o que estava na sua posse.A vítima, que não necessitou de hospitalização, foi rápida a chamar a PSP. Agentes da esquadra da Lapa detiveram dois dos ladrões e recuperaram os bens roubados. Os assaltantes foram notificados para se apresentarem a juiz.