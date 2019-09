Triplo homicida julgado por tráfico na cadeia

Rui Mesquita Amorim, condenado a 20 anos de prisão por matar à facada, em 1995, um tio, uma tia e o filho do casal, em Vila Fria, Viana do Castelo, está agora a ser julgado no Tribunal de São João Novo, no Porto, por tráfico de droga na cadeia de Coimbra.O mesmo arguido foi também já punido por, em 2002, um ano depois de se ter evadido da cadeia de Vale de Judeus, ter consumado três crimes de rapto e um de extorsão agravada.O caso agora em julgamento teve início em 2017, quando Rui Amorim, já na cadeia de Coimbra, passou a beneficiar de saídas precárias.A droga era comprada a Fernando Borges, conhecido por ‘Trico’, membro do gang de Valbom e que se encontra desaparecido há mais de um ano. O esquema foi montado com o auxílio de uma amiga que visitava regularmente o triplo homicida e ainda com a mulher de um outro recluso, parceiro do negócio.No início do julgamento, na segunda-feira, Rui Mesquita Amorim não quis falar. As mulheres acusadas confirmaram, parcialmente, as acusações do Ministério Público que atribui a ambas o papel de "correio" para o interior do estabelecimento prisional e a uma delas a cedência da sua conta bancária para facilitar e dissimular os pagamentos das drogas.As autoridades investigaram uma eventual ligação de Rui Amorim ao desaparecimento de ‘Trico’ - chegou a ser exigido à família um resgate de 115 mil euros -, acabando por descobrir o esquema de tráfico na cadeia agora em julgamento.