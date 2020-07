Triplo homicida suspeito de matar mais duas pessoas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A cumprir um total de 32 anos de cadeia por ter assassinado à facada dois tios e um primo em 1995, e ter sequestrado três pessoas em 2002, o ex-paraquedista não esteve com meias medidas e resolveu as dívidas de droga com mais duas mortes: ‘Trico’, cabecilha do gang de Valbom a quem comprava droga para vender na cadeia de Coimbra, foi o primeiro a ser silenciado. Seguiu-se Eduardo Costa - um homicida que cumpriu 16 anos de prisão por matar uma mulher ...