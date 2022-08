O documento judicial, do Tribunal Audiência Nacional, Madrid, revela crimes de “roubo, coação agravada, danos, posse de arma proibida e condução sem carta” e acrescenta um até esta quarta-feira desconhecido: “falsificação de documentos”.



O s mandados de detenção europeus emitidos por Portugal contra Sidney Martins e Nélida Guerreiro, o casal que fez perto de uma dezena de roubos a gasolineiras e de carros em Portugal e Espanha, não contempla o triplo homicídio de que também são suspeitos, ocorrido em julho em Bragança, e que a PJ ainda investiga.O documento judicial, do Tribunal Audiência Nacional, Madrid, revela crimes de “roubo, coação agravada, danos, posse de arma proibida e condução sem carta” e acrescenta um até esta quarta-feira desconhecido: “falsificação de documentos”.

O juiz Joaquin Gadea sustentou a prisão preventiva do casal - Nélida, de 40 anos, e Sidney, de 42 - com a gravidade do crime “roubo armado” e pelo facto de não terem residência em Espanha, o que lhes facilitaria a fuga - “que deve ser evitada a fim de assegurar a execução do mandado europeu”. A mulher opôs-se à extradição para Portugal. O homem não contestou.









Leia também Casal de assaltantes com ligações a crime de Bragança O par de assaltantes - por muitos comparado a Bonnie e Clyde, casal que espalhou o terror com roubos nos EUA entre 1932 e 1934 - atuava com pistolas e facas e tem cinco dias para recorrer da prisão preventiva.

Sidney Martins e Nélida Guerreiro - que foram julgados e ilibados pelo homicídio de um idoso, no Algarve - são suspeitos da morte de três membros da mesma família em Donai, Bragança. Olga Pires foi morta a 9 de julho. O marido, José, e o filho Carlos foram encontrados mortos 10 dias depois, na mesma casa. Sidney e Nélida conheciam Carlos, com quem tinham negócios de droga. Os roubos no Algarve começaram a 26 de julho, após as mortes.