Tripulações de navios do Instituto do Mar dos Açores prolongam greve a horário noturno

As tripulações dos navios do IMAR (Instituto do Mar dos Açores) vão prolongar a greve ao horário noturno, por se sentirem penalizados perante a Segurança Social, em comparação com outros trabalhadores marítimos da região, foi esta sexta-feira divulgado.

"Estes trabalhadores já estão há mais de quatro meses em greve ao trabalho noturno porque, até ao momento, ainda não existiu qualquer sinal para a sua integração na categoria de marítimos perante a Segurança Social", lamentou João Decq Mota, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, em conferência de imprensa, realizada na cidade da Horta.

Em causa está o facto de, perante a Segurança Social, as embarcações de atividade científica e de pesca de investigação, estarem sujeitas ao regime legal aplicável às embarcações auxiliares, na sequência de uma alteração ao regulamento geral das capitanias, ocorrida em 1999.

"Esta situação injusta prejudica os trabalhadores no acesso a benefícios sociais, porque, apesar de estarem inscritos como marítimos na Capitania do porto da Horta, não podem usufruir dos benefícios como tripulantes marítimos da Marinha Mercante", insistiu João Decq Mota.

Por essa razão, as tripulações do navio "Arquipélago" e da lancha "Águas Vivas", ambos pertencentes ao Instituto do Mar, estão em greve ao trabalho noturno desde 07 de junho, por tempo indeterminado, entre as 22:00 e as 07:00, situação que tem comprometido algumas campanhas de investigação que deviam ter ocorrido durante este verão.

"Temos conhecimento que estão comprometidas campanhas de investigação e monitorização das espécies demersais dos Açores e colocadas em causa as avaliações das referidas populações", admitiu aquele dirigente sindical.

O responsável acrescentou não compreender a razão pela qual se mantém esta "demora e negligência" na correção destas categorias profissionais.

Apesar de saber que o problema é de âmbito nacional, e que está dependente de um despacho do secretário de Estado da Segurança Social, João Decq Mota entende que o Governo Regional deve intervir e ajudar a resolver o problema.

"O Governo Regional não se pode colocar à parte deste problema. Este sindicato já reuniu com o senhor secretário regional do Mar e das Pescas, e por diversas vezes com o próprio IMAR, mas sem qualquer efeito neste merecido reconhecimento profissional", recordou o coordenador do sindicato.

João Decq Mota lembrou que as tripulações dos navios de transporte de passageiros pertencentes à empresa pública Atlânticoline, bem como as tripulações das lanchas de reboque da empresa Portos dos Açores, estão devidamente registadas na Segurança Social, ao contrário do que acontece com as tripulações dos navios de investigação.

Além de manterem a greve ao trabalho noturno por tempo indeterminado, as tripulações dos navios de investigação dos Açores admitem vir a realizar outras formas de luta, que poderão passar por uma paralisação total da sua atividade, acrescentou.